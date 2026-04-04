Германия считает, что ЕС должен отказаться от принципа единогласия ради эффективности

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что способность Европейского Союза к действиям находится под угрозой из-за препятствий со стороны отдельных стран, и поэтому он выступает за иной подход к принятию решений в сфере внешней политики и политики безопасности.

Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе "Funke", передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль надеется, что Европейский Союз в скором времени в значительной степени откажется от принципа единогласия.

"Чтобы быть эффективным игроком на международной арене, чтобы по-настоящему достичь совершеннолетия, мы в ЕС должны отменить принцип единогласия во внешней политике и политике безопасности до окончания этого законодательного срока", – заявил он.

Вадефуль сказал, что выступает за работу ЕС "с системой квалифицированного большинства".

"Весь наш опыт последних недель в отношении помощи Украине и санкций против России свидетельствует в пользу этого", – подчеркнул глава МИД Германии.

В этом контексте стоит напомнить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует предоставление ЕС кредита для Украины на сумму 90 млрд евро.

В частности, 19 марта Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Читайте также: Орбан идет к поражению. Как история о "предательстве", репрессиях и деньгах из России перевернула Венгрию