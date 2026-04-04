В Дании в дюнах нашли старый минометный снаряд и взорвали его на месте

В субботу, 4 апреля, недалеко от датского города Норре-Небель прохожий обнаружил в дюнах предмет, похожий на гранату, и сообщил о опасной находке в полицию.

Об этом пишет DR, передает "Европейская правда".

На место инцидента прибыли специалисты подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов Вооруженных сил Дании.

Как сообщил дежурный офицер полиции Южной и Южной Ютландии Эрик Линдхольдт, впоследствии выяснилось, что это старый британский минометный снаряд.

Эксперты приняли решение уничтожить боеприпас на месте из-за потенциальной опасности. Подрыв был произведен в 16:36.

По словам правоохранителей, старые снаряды могут становиться нестабильными после длительного пребывания в земле, поэтому представляют серьезную угрозу.

В результате инцидента никто не пострадал.

11 марта в центре немецкого города Дрезден объявили о масштабной эвакуации из-за обнаружения на месте бывшего моста Кароли неразорвавшейся авиабомбы.

Это уже не первая старая бомба, найденная в этой местности – во время разборки завалов после обрушения одной секции моста рядом нашли четыре старые авиабомбы.