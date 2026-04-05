Axios: США врятували другого пілота винищувача F-15, збитого над Іраном

Американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, який був збитий над територією Ірану.

Про це порталу Axios розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Обох членів екіпажу врятували під час операції спецпідрозділів на території Ірану.

За словами двох джерел, пілот F-15 та офіцер з озброєння зв’язалися через свої системи зв’язку після катапультування в п’ятницю.

При цьому, як зазначено, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також поспішав знайти зниклого американського офіцера на південному заході Ірану.

За словами американського високопосадовця, до того, як було знайдено офіцера, ЦРУ розпочало кампанію введення в оману, поширивши в Ірані інформацію про те, що американські сили вже знайшли його і намагаються вивести його з території країни.

Президент США Дональд Трамп підтвердив рятувальну операцію у Truth Social, назвавши її "однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США".

Один з посадовців також зазначив, що офіцер отримав поранення після катапультування, але все ще міг ходити і понад добу переховувався в горах, уникнувши полону.

Операція з його порятунку проводилась у суботу спеціалізованим підрозділом з потужною повітряною підтримкою.

Загалом на пошук і порятунок офіцера пішла більш ніж доба.

Трамп та високопоставлені члени його команди стежили за рятувальною операцією із ситуаційної кімнати Білого дому.

3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом повідомили про те, що Іран підбив американський літак A-10 Thunderbolt II.