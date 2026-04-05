Axios: США спасли второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном

Американские спецназовцы спасли второго члена экипажа истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана.

Об этом порталу Axios сообщили источники, передает "Европейская правда".

Обоих членов экипажа спасли во время операции спецподразделений на территории Ирана.

По словам двух источников, пилот F-15 и офицер по вооружению связались через свои системы связи после катапультирования в пятницу.

При этом, как отмечается, Корпус стражей исламской революции (КСИР) также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана.

По словам американского высокопоставленного чиновника, до того, как был найден офицер, ЦРУ начало кампанию введения в заблуждение, распространив в Иране информацию о том, что американские силы уже нашли его и пытаются вывести его с территории страны.

Президент США Дональд Трамп подтвердил спасательную операцию в Truth Social, назвав ее "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США".

Один из чиновников также отметил, что офицер получил ранения после катапультирования, но все еще мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.

Операция по его спасению проводилась в субботу специализированным подразделением с мощной воздушной поддержкой.

В общей сложности на поиск и спасение офицера ушло более суток.

Трамп и высокопоставленные члены его команды следили за спасательной операцией из ситуационной комнаты Белого дома.

3 апреля стало известно, что над территорией Ирана был сбит американский F-15, что стало первой такой потерей во время кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии сообщили о том, что Иран сбил американский самолет A-10 Thunderbolt II.