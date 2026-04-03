ЗМІ: США врятували одного з пілотів збитого над Іраном винищувача

Спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Axios з посиланням на джерела.

Пошуки ще одного пілота тривають, повідомили джерела.

Іран також розшукує двох членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

За словами ізраїльського посадовця, Ізраїль скасував заплановані удари по Ірану, щоб не перешкоджати пошуково-рятувальним операціям США.

Іранські ЗМІ першими повідомили про збиття американського літака, що може бути першим таким випадком з початку війни в Ірані. Судячи з оприлюднених фото, йдеться про винищувач F-15.

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.