Трамп підтвердив порятунок другого члена екіпажу винищувача F-15, який збили над Іраном

Президент США Дональд Трамп підтвердив, другого члена екіпажу винищувача F-15, який підбили над Іраном, врятували.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав пошуково-рятувальну операцію, яку провели збройні сили США, однією з найсміливіших.

За його словами, врятований офіцер наразі "цілий і неушкоджений".

"Цей відважний воїн опинився в тилу ворога в підступних горах Ірану, де його переслідували наші вороги, з кожною годиною наближаючись все ближче і ближче, але він ніколи не був по-справжньому самотній, тому що його головнокомандувач, міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і колеги цілодобово відстежували його місцезнаходження і ретельно планували його порятунок", – написав президент США.

Трамп додав, що за його вказівкою американські збройні сили направили десятки літаків, "озброєних найсмертоноснішою зброєю у світі", щоб врятувати офіцера.

"Він отримав поранення, але з ним усе буде гаразд. Ця чудова пошуково-рятувальна операція стала продовженням успішного порятунку іншого відважного пілота, який відбувся вчора, але про який ми не повідомляли, щоб не поставити під загрозу нашу другу рятувальну операцію", – зазначив він.

За словами Трампа, в ході пошуково-рятувальної операції американські сили не зазнали жодних втрат.

3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом портал Axios з посиланням на джерела повідомив, що американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, який був збитий над територією Ірану.