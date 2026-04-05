Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном, спасли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал поисково-спасательную операцию, проведенную вооруженными силами США, одной из самых смелых.

По его словам, спасенный офицер в настоящее время "цел и невредим".

"Этот отважный воин оказался в тылу врага в коварных горах Ирана, где его преследовали наши враги, с каждым часом приближаясь все ближе и ближе, но он никогда не был по-настоящему одинок, потому что его главнокомандующий, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и коллеги круглосуточно отслеживали его местонахождение и тщательно планировали его спасение", – написал президент США.

Трамп добавил, что по его указанию американские вооруженные силы направили десятки самолетов, "вооруженных самым смертоносным оружием в мире", чтобы спасти офицера.

"Он получил ранения, но с ним все будет в порядке. Эта замечательная поисково-спасательная операция стала продолжением успешного спасения другого отважного пилота, которое состоялось вчера, но о котором мы не сообщали, чтобы не поставить под угрозу нашу вторую спасательную операцию", – отметил он.

По словам Трампа, в ходе поисково-спасательной операции американские силы не понесли никаких потерь.

3 апреля стало известно, что над территорией Ирана был сбит американский F-15, что стало первой такой потерей в ходе кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские спецназовцы спасли второго члена экипажа истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана.