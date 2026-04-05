У низці аеропортів Італії впроваджують обмеження на пальне для літаків на тлі енергокризи

Кілька аеропортів Італії опублікували попередження про обмежені запаси палива на найближчі дні на тлі енергетичної кризи, яка виникла внаслідок конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями для пілотів (NOTAM), в аеропортах Болоньї, Мілана-Лінате, Тревізо та Венеції введено обмеження на постачання палива для рейсів. Термін дії повідомлень – з 2 по 9 квітня.

У повідомленнях йдеться про те, що доступність палива марки Jet A1 від компанії Air BP Italia обмежена.

Обмеження в Італії є одними з перших прикладів того, як нестача палива в Європі починає позначатися на роботі авіакомпаній з моменту початку конфлікту на Близькому Сході, що призвів до фактичного закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.