В ряде аэропортов Италии вводят ограничения на топливо для самолетов на фоне энергетического кризиса

Несколько аэропортов Италии опубликовали предупреждения об ограниченных запасах топлива на ближайшие дни на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Согласно уведомлениям для пилотов (NOTAM), в аэропортах Болоньи, Милана-Линате, Тревизо и Венеции введены ограничения на поставки топлива для рейсов. Срок действия уведомлений – со 2 по 9 апреля.

В сообщениях говорится, что доступность топлива марки Jet A1 от компании Air BP Italia ограничена.

Ограничения в Италии являются одними из первых примеров того, как нехватка топлива в Европе начинает сказываться на работе авиакомпаний с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к фактическому закрытию Ормузского пролива.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо вследствие войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.