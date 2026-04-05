В Германии уточнили положения закона о согласовании выезда за границу для мужчин

В Министерстве обороны Германии разъяснили, когда будет действовать норма закона, согласно которой мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет необходимо согласовывать с Бундесвером свой выезд за границу.

Комментарий представителя немецкого оборонного ведомства приводит Der Spiegel, сообщает "Европейская правда".

В частности, представитель Минобороны Германии заявил, что эта норма не является актуальной, пока военная служба в стране будет оставаться добровольной.

"Поскольку военная служба в соответствии с действующим законодательством основана исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе", – отметил он.

В Минобороны пообещали в скором времени внести уточнения в соответствующие административные правила.

"Мы уточним с помощью административных положений, что разрешение считается выданным, пока военная служба имеет добровольный характер", – добавил представитель ведомства.

Он также отметил, что "в настоящее время в Федеральном министерстве обороны разрабатываются конкретные правила относительно разрешения на исключения из обязанности получения разрешения, в частности для избежания излишней бюрократии".

Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что с начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра Бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.