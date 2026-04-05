Орбан скликав Раду з нацбезпеки через спробу диверсії на газопроводі у Сербії
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі у Сербії.
Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Орбан зазначив, що говорив про інцидент з президентом Сербії Александром Вучичем.
Угорський прем’єр додав, що сербські правоохоронні органи виявили "потужний вибуховий пристрій та обладнання, необхідне для його підриву" на об’єкті газової інфраструктури.
"Я скликав екстрене засідання Ради з питань оборони на полудень неділі", – поінформував Орбан.
Вучич раніше заявляв, що якби диверсія на газопроводі вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.
Раніше повідомляли, що країни-члени НАТО дедалі більше непокояться щодо гібридних атак на енергетичний сектор Альянсу на тлі російсько-української війни.
Крім того, видання Financial Times писало, що рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську ПВК "Вагнер", стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак в Європі.