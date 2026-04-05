Орбан созвал Совет по нацбезопасности в связи с попыткой диверсии на газопроводе в Сербии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности в связи с попыткой диверсии на газопроводе в Сербии.

Об этом он написал в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что обсуждал инцидент с президентом Сербии Александром Вучичем.

Венгерский премьер добавил, что сербские правоохранительные органы обнаружили "мощное взрывное устройство и оборудование, необходимое для его подрыва" на объекте газовой инфраструктуры.

"Я созвал экстренное заседание Совета по вопросам обороны на полдень воскресенья", – сообщил Орбан.

Вучич ранее заявлял, что если бы диверсия на газопроводе удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО все больше беспокоятся по поводу гибридных атак на энергетический сектор Альянса на фоне российско-украинской войны.

Кроме того, издание Financial Times писало, что рекрутеры и пропагандисты, ранее работавшие на российскую ЧВК "Вагнер", стали основным каналом для организованных Кремлем диверсионных атак в Европе.