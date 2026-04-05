У Дрездені поліція відкрила десятки проваджень через сутички на футбольному матчі
В німецькому Дрездені поліція порушила понад десяток кримінальних справ у зв’язку з заворушеннями, що сталися під час матчу другого дивізіону між місцевим футбольним клубом "Динамо" і берлінською "Гертою".
Про це повідомляє dpa з посиланням на Управління поліції Дрездена, інформує "Європейська правда".
За даними поліції, справи стосуються таких правопорушень, як порушення громадського порядку, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, умисне пошкодження майна, образи та шахрайство з квитками.
Німецький футбольний союз (DFB) також планує наступного тижня розпочати власне попереднє розслідування щодо обох клубів у зв'язку з подіями суботнього матчу.
Під час матчу в суботу ввечері вболівальники обох клубів почали запускати піротехніку.
Потім фанати обох команд перелізли через огорожу. Вболівальники "Дрездена" в масках побігли по краю поля в бік сектора "Герти". Піротехніка летіла в обидва боки.
Суддя Свен Яблонський був змушений перервати матч і відправити обидві команди в роздягальні після сутичок.
Поліцейські намагалися відтіснити вболівальників "Динамо" назад у їхній сектор. Там потім спалили прапор "Герти".
Поліція повідомила, що вболівальники гостей спочатку прорвали огорожу і проникли у внутрішню зону стадіону, чому охорона не змогла запобігти. Близько 60 осіб зі сторони Дрездена також змогли пройти через огорожу.
Потім оперативні співробітники увійшли у внутрішню зону стадіону і розділили дві групи вболівальників. Згодом поле було оточене поліцією.
Матч довелося призупинити приблизно на 20 хвилин.
Пізніше близько 600 уболівальників гостей під поліцейським супроводом покинули стадіон раніше часу і почали повертатися додому.
Загалом було задіяно 750 співробітників. Поліцію Дрездена підтримували співробітники з сусідніх німецьких земель Баварії та Тюрінгії, а також співробітники загону спецпризначення із землі Саксонія.
"Герта" виграла матч із рахунком 1:0, незважаючи на те, що грала в меншості.
