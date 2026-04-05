У Дрездені поліція відкрила десятки проваджень через сутички на футбольному матчі

В німецькому Дрездені поліція порушила понад десяток кримінальних справ у зв’язку з заворушеннями, що сталися під час матчу другого дивізіону між місцевим футбольним клубом "Динамо" і берлінською "Гертою".

Про це повідомляє dpa з посиланням на Управління поліції Дрездена, інформує "Європейська правда".

За даними поліції, справи стосуються таких правопорушень, як порушення громадського порядку, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, умисне пошкодження майна, образи та шахрайство з квитками.

Німецький футбольний союз (DFB) також планує наступного тижня розпочати власне попереднє розслідування щодо обох клубів у зв'язку з подіями суботнього матчу.

Під час матчу в суботу ввечері вболівальники обох клубів почали запускати піротехніку.

Потім фанати обох команд перелізли через огорожу. Вболівальники "Дрездена" в масках побігли по краю поля в бік сектора "Герти". Піротехніка летіла в обидва боки.

Суддя Свен Яблонський був змушений перервати матч і відправити обидві команди в роздягальні після сутичок.

Поліцейські намагалися відтіснити вболівальників "Динамо" назад у їхній сектор. Там потім спалили прапор "Герти".

Поліція повідомила, що вболівальники гостей спочатку прорвали огорожу і проникли у внутрішню зону стадіону, чому охорона не змогла запобігти. Близько 60 осіб зі сторони Дрездена також змогли пройти через огорожу.

Потім оперативні співробітники увійшли у внутрішню зону стадіону і розділили дві групи вболівальників. Згодом поле було оточене поліцією.

Матч довелося призупинити приблизно на 20 хвилин.

Пізніше близько 600 уболівальників гостей під поліцейським супроводом покинули стадіон раніше часу і почали повертатися додому.

Загалом було задіяно 750 співробітників. Поліцію Дрездена підтримували співробітники з сусідніх німецьких земель Баварії та Тюрінгії, а також співробітники загону спецпризначення із землі Саксонія.

"Герта" виграла матч із рахунком 1:0, незважаючи на те, що грала в меншості.

