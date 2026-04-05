В Дрездене полиция возбудила десятки дел из-за беспорядков на футбольном матче

В немецком Дрездене полиция возбудила более десятка уголовных дел в связи с беспорядками, произошедшими во время матча второго дивизиона между местным футбольным клубом "Динамо" и берлинской "Гертой".

Об этом сообщает dpa со ссылкой на Управление полиции Дрездена, информирует "Европейская правда".

По данным полиции, дела касаются таких правонарушений, как нарушение общественного порядка, причинение тяжких телесных повреждений, умышленное повреждение имущества, оскорбления и мошенничество с билетами.

Немецкий футбольный союз (DFB) также планирует на следующей неделе начать собственное предварительное расследование в отношении обоих клубов в связи с событиями субботнего матча.

Во время матча в субботу вечером болельщики обоих клубов начали запускать пиротехнику.

Затем фанаты обеих команд перелезли через ограждение. Болельщики "Дрездена" в масках побежали по краю поля в сторону сектора "Герты". Пиротехника летела в обе стороны.

Судья Свен Яблонский был вынужден прервать матч и отправить обе команды в раздевалки после столкновений.

Полицейские пытались оттеснить болельщиков "Динамо" обратно в их сектор. Там затем сожгли флаг "Герты".

Полиция сообщила, что болельщики гостей сначала прорвали ограждение и проникли во внутреннюю зону стадиона, чему охрана не смогла помешать. Около 60 человек со стороны Дрездена также смогли пройти через ограждение.

Затем оперативные сотрудники вошли во внутреннюю зону стадиона и разделили две группы болельщиков. Впоследствии поле было окружено полицией.

Матч пришлось приостановить примерно на 20 минут.

Позже около 600 болельщиков гостей под полицейским сопровождением покинули стадион раньше времени и начали возвращаться домой.

Всего было задействовано 750 сотрудников. Полицию Дрездена поддерживали сотрудники из соседних немецких земель Баварии и Тюрингии, а также сотрудники отряда спецназначения из земли Саксония.

"Герта" выиграла матч со счетом 1:0, несмотря на то, что играла в меньшинстве.

