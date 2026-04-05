Експосол Британії в Україні відповіла Захаровій, яка обурена постраждалим храмом у Тегерані

Колишня посол Британії в Україні, нині посол у Польщі Мелінда Сіммонс вказала на лицемірність Москви після обурення МЗС РФ щодо постраждалого через бойові дії храму у Тегерані.

Як повідомляє "Європейська правда", посол прокоментувала в X давнішу заяву очільниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

У п’ятничному дописі Захарової на сторінці МЗС РФ йшлося про те, що Москва "шокована повідомленнями про серйозні пошкодження православного храму Св. Миколая у Тегерані внаслідок чергового варварського удару США та Ізраїлю", та що Росія засуджує будь-які пошкодження місць культу.

You hit a monastery in Lviv just last week. The latest in countless 🇷🇺missile hits on churches and other religious sites all over #Ukraine. Your condemnation of your missile and drone attacks is noted. https://t.co/HwvYLF2SPW – Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 5, 2026

"Ви лише тиждень тому поцілили у монастир у Львові. І це невідомо який за ліком випадок серед церков та інших релігійних установ, які потрапили під російські удари по всій території України. Ваш осуд ваших власних ударів ракетами й безпілотниками взято до відома", – прокоментувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня 2023 року завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою.

Живучи у Києві в умовах війни, посол часто писала про цей досвід у соцмережах.



