Экс-посол Британии в Украине ответила Захаровой, которая возмущена пострадавшим храмом в Тегеране

Бывшая посол Великобритании в Украине, ныне посол в Польше Мелинда Симмонс указала на лицемерие Москвы после возмущения МИД РФ относительно пострадавшего из-за боевых действий храма в Тегеране.

Как сообщает "Европейская правда", посол прокомментировала в X давнее заявление руководительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В пятничном сообщении Захаровой на странице МИД РФ говорилось, что Москва "шокирована сообщениями о серьезных повреждениях православного храма Св. Николая в Тегеране в результате очередного варварского удара США и Израиля", и что Россия осуждает любые повреждения мест культа.

You hit a monastery in Lviv just last week. The latest in countless 🇷🇺missile hits on churches and other religious sites all over #Ukraine. Your condemnation of your missile and drone attacks is noted. https://t.co/HwvYLF2SPW – Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 5, 2026

"Вы всего неделю назад попали в монастырь во Львове. И это неизвестно какой по счету случай среди церквей и других религиозных учреждений, которые попали под российские удары по всей территории Украины. Ваше осуждение ваших собственных ударов ракетами и беспилотниками принято к сведению", – прокомментировала Мелинда Симмонс.

Напомним, Мелинда Симмонс с 1 сентября 2023 года завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке.

Живя в Киеве в условиях войны, посол часто писала об этом опыте в соцсетях.