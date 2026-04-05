В Германии три человека, среди них младенец, погибли из-за падения дерева

На севере Германии три человека погибли на Пасху в результате падения дерева, еще несколько пострадали.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 5 апреля в лесопарке в районе города Фленсбург под границей с Данией, когда группа из около 50 человек в рамках пасхальных развлечений искала спрятанные на местности пасхальные яйца.

От шквала ветра внезапно упало 30-метровое дерево, привалив четырех человек, среди которых 10-месячная девочка. Двое пострадавших 21-летнего и 16-летнего возраста скончались на месте, ребенок умер вскоре после прибытия в больницу. Еще один 18-летний – в больнице с тяжелыми травмами.

Кроме них, незначительные телесные повреждения получили еще несколько человек.

На севере Германии на сегодня прогнозировали очень ветреную погоду со шквалами до 55-65 км/ч, местами до 80 км/ч.

На юге Норвегии на Пасху объявили штормовое предупреждение "красного" уровня и призвали воздержаться от поездок.

Во Франции в эти выходные в результате схода лавины погиб лыжник.