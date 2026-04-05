В Германии три человека, среди них младенец, погибли из-за падения дерева
На севере Германии три человека погибли на Пасху в результате падения дерева, еще несколько пострадали.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел 5 апреля в лесопарке в районе города Фленсбург под границей с Данией, когда группа из около 50 человек в рамках пасхальных развлечений искала спрятанные на местности пасхальные яйца.
От шквала ветра внезапно упало 30-метровое дерево, привалив четырех человек, среди которых 10-месячная девочка. Двое пострадавших 21-летнего и 16-летнего возраста скончались на месте, ребенок умер вскоре после прибытия в больницу. Еще один 18-летний – в больнице с тяжелыми травмами.
Кроме них, незначительные телесные повреждения получили еще несколько человек.
На севере Германии на сегодня прогнозировали очень ветреную погоду со шквалами до 55-65 км/ч, местами до 80 км/ч.
На юге Норвегии на Пасху объявили штормовое предупреждение "красного" уровня и призвали воздержаться от поездок.
Во Франции в эти выходные в результате схода лавины погиб лыжник.