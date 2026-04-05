В Норвегии тысячи домов обесточены из-за шторма, отменена часть поездов и паромов

Из-за шторма "Дейв", бушующего над южной частью Новрегии, нарушено движение транспорта, без света остались по меньшей мере 10 тысяч домов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Днем 5 апреля южное побережье Норвегии накрыл шторм "Дейв", из-за которого еще несколько дней назад для отдельных регионов объявили "красный" уровень опасности.

Перевернутая ветром лодка на причале одного из городков района Ругаланн – Elise Pedersen / NRK

В районах Ругаланн и Адгер порывы достигли более 40 метров в секунду, что считается ветром ураганной силы. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.

По состоянию на 16:30 по местному времени было известно о более 10 тысячах обесточенных потребителей.

Из-за аварии на железнодорожной ветке в Швецию – где поезд врезался в дерево, упавшее на рельсы – на вторую половину дня отменили все отправления между Осло и шведским Гетеборгом.

На ряде железнодорожных маршрутов скорость ограничили до 80 км/ч из соображений безопасности. Отменены многие паромные сообщения, которые в Норвегии с ее многочисленными фьордами и островами являются важным повседневным видом транспорта; перекрыто несколько горных перевалов.

В небольшом аэропорту Ставангер на юго-западе страны отменены многие рейсы, а местный госпиталь превентивно вызвал на дежурство больше врачей.

На севере Германии упавшее из-за сильного ветра дерево убило трех человек, среди которых младенец.