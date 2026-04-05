У Північному морі біля берегів Норвегії шукають моряка, який випав за борт

Новини — Неділя, 5 квітня 2026, 18:44 — Марія Ємець

У Північному морі почалась пошуково-рятувальна операція після повідомлень про моряка, який впав з борту комерційного судна. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Вдень 5 квітня один з танкерів у Північному морі повідомив про ймовірне падіння за борт одного з моряків, після чого почали пошуково-рятувальну операцію. 

Танкер перебуває західніше міста Ставангер на південному заході Норвегії, де зараз вирує шторм "Дейв".

З 16:50 в орієнтовному районі інциденту почав пошуки гелікоптер рятувальної служби, туди прямують також сили берегової охорони. 

NRK
NRK

Крім того, рятувальники оповістили сусідні судна у районі про те, що у воді може бути людина. 

Через шторм, що 5 квітня накрив південь Норвегії, порушено рух транспорту, без світла залишились щонайменш 10 тисяч домівок. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня. 

На півночі Німеччини дерево, що впало через сильний вітер, вбило трьох людей, серед яких немовля. 

