У Норвегії друзям присудили в’язницю і великі штрафи за фальшивий виклик рятувальників

Четверо молодих людей у Норвегії отримали штрафи на загальну суму майже 7200 євро та короткі терміни ув’язнення за жартівливе використання сигналів тривоги, за якими почалась реальна рятувальна операція.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок стався у листопаді 2025 року в одному із сусідніх з Олесунном муніципалітетів. Моніторингові засоби рятувальних служб зафіксували використання двох фаєрів-сигналів про потребу у допомозі – спершу одного, пізніше іншого на деякій відстані від першого місця.

Після того підняли по тривозі поліцію, гелікоптер і катери рятувальних служб, повітряну бригаду невідкладної медичної допомоги.

Пошуки "людей, що потрапили у біду" тривали близько години, доки з’ясувалось, що ніякого нещасного випадку не було – четверо молодих людей 20-30 років під докорами сумління повідомили поліцію, що жартома подали сигнали.

Двоє з компанії є місцевими норвежцями, ще двоє – їхні друзі з-за кордону. Молоді люди вважали, що обрали достатньо глухі місця, звідки їхніх фаєрів не побачать.

За підсумком розгляду справи у суді кожному з молодих людей присудили персональний штраф у розмірі 5000 крон (приблизно 440 євро) та спільні на усіх 76 тисяч крон (6730 євро) компенсації рятувальним службам за даремні витрати.

Крім того, усім чотирьом доведеться відсидіти від 18 до 21 дня у в’язниці, з додатковим дворічним випробувальним терміном.

Відносно швидке добровільне зізнання врахували як пом’якшувальну обставину.

У рятувальних службах кажуть, якби не вчасне добровільне зізнання, операція могла би тривати цілу ніч та відволікти ресурси від реальної ситуації, де хтось потребував допомоги.

