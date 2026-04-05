В Северном море у берегов Норвегии ищут моряка, который выпал за борт

В Северном море началась поисково-спасательная операция после сообщений о моряке, который упал с борта коммерческого судна.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Днем 5 апреля один из танкеров в Северном море сообщил о вероятном падении за борт одного из моряков, после чего начали поисково-спасательную операцию.

Танкер находится западнее города Ставангер на юго-западе Норвегии, где сейчас бушует шторм "Дейв".

С 16:50 в ориентировочном районе инцидента начал поиски вертолет спасательной службы, туда направляются также силы береговой охраны.

NRK

Кроме того, спасатели оповестили соседние суда в районе о том, что в воде может быть человек.

Через шторм, который 5 апреля накрыл юг Норвегии, нарушено движение транспорта, без света остались по меньшей мере 10 тысяч домов. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.

На севере Германии дерево, упавшее из-за сильного ветра, убило трех человек, среди которых младенец.

