Председатель крупнейшей фракции в Европарламенте раскритиковал правило вето в ЕС

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поставил под сомнение эффективность принципа единогласия при принятии решений в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вебер сказал в интервью медиагруппе Funke Media Group, передает Die Welt.

Евродепутат выразил убеждение, что принцип единогласия приведет к тому, что Европейский Союз станет неспособным принимать собственные решения.

"Европа, в которой самые медлительные определяют темп, или отдельные государства могут блокировать все своим правом вето, станет игрушкой в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина", – заявил Вебер.

По его словам, новые геополитические условия, в частности кризис вокруг Гренландии, показали, что ЕС способен оперативно реагировать в условиях угроз.

"Кризис в Гренландии показал, насколько сильна Европа, когда мы действуем быстро, единодушно и в один голос, и решительно отстаиваем наши интересы", – добавил политик.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за то, чтобы решения в Европейском Союзе принимались по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования из-за блокирования Венгрией многочисленных инициатив по Украине.

Как сообщали СМИ, в ЕС обсуждают пять различных вариантов планов действий на случай, если партия премьера Венгрии Виктора Орбана выиграет парламентские выборы.

