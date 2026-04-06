Посол ЕС во время прогулки по лесу нашла обломок "Шахеда"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по киевскому лесу наткнулась на обломок российского беспилотника типа "Шахед".

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила на своей странице в Facebook.

Представительница ЕС поделилась историей со своей прогулки, подчеркнув, что ее находка является демонстрацией новой реальности в Украине.

"Я люблю леса. Я привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз я нашла большой обломок дрона "Шахед"! Вот так война меняет страну. Вот какова сегодня реальность в Украине", – написала Матернова.

Фото: Facebook/ Katarina Mathernova

По ее словам, обломок дрона не содержал взрывоопасных элементов.

Посол ЕС напомнила, что, несмотря на предложение Украины о пасхальном перемирии, Россия продолжила атаки, которые унесли жизни по меньшей мере 16 человек и ранили более 90.

"Это не может стать нормой. Гулять по весеннему лесу и находить обломки оружия, предназначенного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы без страха гулять по своим лесам", – написала посол.

Посол ЕС Катарина Матернова осудила новые российские удары по украинским городам 3 апреля – в тот день, когда часть христиан отмечает Страстную пятницу.

