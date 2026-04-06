У Польщі прокоментували інцидент зі "спробою диверсії" на газогоні у Сербії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував ситуацію навколо "спроби диверсії" у Сербії на газопроводі, що веде до Угорщини.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сікорський відреагував на заяву угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо того, що уряд Угорщини доручить військовим охорону угорської ділянки газопроводу, на якому нібито намагались влаштувати диверсію на території Сербії.

"Підозріло вдалий збіг обставин", – зазначив Сікорський.

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає "російський слід" у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

А директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні.