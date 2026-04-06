В Польше прокомментировали инцидент с "попыткой диверсии" на газопроводе в Сербии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал ситуацию вокруг "попытки диверсии" в Сербии на газопроводе, ведущем в Венгрию.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сикорский отреагировал на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что правительство Венгрии поручит военным охрану венгерского участка газопровода, на котором якобы пытались устроить диверсию на территории Сербии.

"Подозрительно удачное стечение обстоятельств", – отметил Сикорский.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия также привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает "российский след" в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

А директор Военно-безопасностного агентства Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не нашли "украинского следа" в попытке диверсии на газопроводе.