ЗМІ: США та Іран отримали план щодо припинення вогню

США та Іран отримали від Пакистану рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди, який, як очікується, можуть узгодити 6 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерел, Пакистан передав свої пропозиції США та Ірану протягом ночі проти понеділка. План передбачає негайне припинення вогню та подальше укладення всеосяжної угоди. Начальник штабу пакистанської армії Асім Мунір, контактував з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Згідно з пропозицією Ісламабаду, припинення вогню набуде чинності негайно, ​що призведе до відкриття Ормузької протоки. Домовленість передбачатиме 15-20 днів для того, щоб сторони завершили роботу над ширшим врегулюванням.

Угода, яку попередньо назвали "Ісламабадською", ​включатиме регіональні рамки щодо судноплавства Ормузькою протокою, а остаточні особисті переговори очікуються у столиці Пакистану.

Остаточна мирна угода включатиме зобов'язання Ірану не прагнути до отримання ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів, повідомило джерело.

Два пакистанських джерела повідомили, що Іран поки не взяв на себе жодних зобов'язань.

Раніше видання Axios повідомило, що США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни.

Нагадаємо, 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка.

Також писали, що, за даними американської розвідки, Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою "артерією" експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.