Axios: США та Іран обговорюють 45-денне припинення вогню

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни, попри те, що шанси на досягнення угоди найближчим часом є незначними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios з посиланням на чотири джерела зі США, Ізраїлю та регіону, обізнані з переговорами.

5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка.

Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі, але це, ймовірно, залишається єдиним шансом запобігти різкій ескалації війни у регіоні.

Зазначається, що план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий.

Чотири джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями, повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Посередники обговорюють зі сторонами умови двофазної угоди. Перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого буде досягнуто остаточного припинення війни. Термін може бути продовжений, якщо для переговорів знадобиться більше часу. Другим етапом мала б стати угода про припинення війни.

Регіональні посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми високозбагаченого урану Ірану – або шляхом його вивезення з країни, або шляхом розведення – можуть бути лише результатом остаточної угоди.

Ці два питання є головними козирями Ірану в переговорах, і тому іранці не погодяться повністю відмовитися від них лише заради тимчасового припинення вогню.

Посередники хочуть побачити, чи зможе Тегеран зробити часткові поступки з обох питань на першому етапі угоди. Вони також працюють над кроками, які адміністрація Трампа могла б запропонувати у контексті гарантії того, що припинення вогню не буде тимчасовим.

Водночас за даними ЗМІ, країни регіону стурбовані тим, що іранська відповідь на удар США та Ізраїлю по енергетичній інфраструктурі країни буде руйнівною для нафтових та водних об'єктів країн Перської затоки.

Як повідомляли, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою "артерією" експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.

Нагадаємо, у п’ятницю Трамп заявив, що зможе "легко розблокувати Ормузьку протоку", але на це потрібен час.