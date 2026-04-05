Трамп з лайкою повторив погрози розбити ключові електростанції й мости Ірану через два дні

Президент США Дональд Трамп у неділю повторив свої погрози завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо його ультиматум не виконають і Ормузька протока не буде розблокована.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив своїй соцмережі Truth Social.

Трамп, не стримуючись у формулюваннях, знову пригрозив розбомбити енергетичну інфраструктуру та важливі мости Ірану, якщо Тегеран не виконає його ультиматум щодо розблокування Ормузької протоки.

"Вівторок буде днем електростанцій і днем мостів в Ірані, "усе в одному". Нічого подібного більше не буде! Відкрийте ту чортову протоку, схиблені негідники, інакше опинитеся у пеклі – остерігайтеся!", – написав Трамп, додавши також фразу про "молитви Аллаху".

Перед цим 4 квітня Трамп заявив, що в Ірану залишилося 48 годин, щоб "укласти угоду" зі США, пообіцявши в іншому разі "влаштувати справжнє пекло". У п’ятницю він заявив, що зможе "легко розблокувати Ормузьку протоку", але на це потрібен час.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою "артерією" експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.