ЗМІ: розвідка США вважає, що Іран не погодиться відкрити Ормузьку протоку

Американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки, оскільки це залишається його найсильнішим "козирем" у ситуації, що склалася.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, пише "Європейська правда".

В останніх звітах від розвідки США зазначають, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, тому що контроль над цією стратегічно важливою "артерією" експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.

Аналітики розвідки на основі наявної інформації вважають, що Тегеран продовжить і далі блокувати протоку, щоб збереження високих цін на енергоресурси у всьому світі було інструментом тиску на США і підштовхувало президента Трампа до швидкого згортання кампанії проти Ірану – паралельно з тиском громадської думки вдома.

У доповідях також висловлюють оцінки, що війна може навіть підсилити регіональні позиції Ірану, оскільки зараз він успішно демонструє свою спроможність контролювати цей стратегічний шлях і створює великі проблеми для сусідів.

"У даному випадку однозначно зрозуміло, що зараз Іран "відчув смак влади" і свій контроль над протокою, тож він не скоро погодиться поступитися цим", – каже один зі співрозмовників.

У п’ятницю Трамп, нагадаємо, заявив, що зможе "легко розблокувати Ормузьку протоку", але на це потрібен час.

За словами посадовця з Білого дому, що коментував на умовах анонімності, Трамп переконаний, що протока і справді "дуже скоро буде розблокована" і Ірану не дозволять диктувати умови у цьому питанні. Одночасно президент США каже, що для інших країн це питання значно важливіше, ніж для Штатів.

В експертних колах кажуть, що потенційна військова операція для розблокування протоки є ризикованою і не гарантує надійного результату. Ширина Ормузької протоки у найвужчій точці між берегами Ірану й Оману – близько 33 км, проте коридор, яким йдуть танкери, сягає у ширину лише 3 км для руху в обидва боки, що перетворює судна на "легкі" цілі. Навіть якби американські сили взяли під контроль узбережжя та острови довкола протоки, Іран все одно зможе бити по цьому вузькому коридору з глибини своєї території, застосовуючи різні засоби ураження.

Такі ж аргументи проти силової операції для розблокування Ормузької протоки озвучив президент Франції Емманюель Макрон.

У скликаному Британією дорадчому засіданні щодо шляхів розблокування Ормузької протоки 2 квітня взяли участь понад 40 країн.