СМИ: США и Иран получили план прекращения огня

США и Иран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшего заключения мирного соглашения, который, как ожидается, могут согласовать 6 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, Пакистан передал свои предложения США и Ирану в течение ночи на понедельник. План предусматривает немедленное прекращение огня и дальнейшее заключение всеобъемлющего соглашения. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Согласно предложению Исламабада, прекращение огня вступит в силу немедленно, что приведет к открытию Ормузского пролива. Договоренность будет предусматривать 15-20 дней для того, чтобы стороны завершили работу над более широким урегулированием.

Соглашение, которое предварительно назвали "Исламабадским", будет включать региональные рамки по судоходству через Ормузский пролив, а окончательные личные переговоры ожидаются в столице Пакистана.

Окончательное мирное соглашение будет включать обязательства Ирана не стремиться к получению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и разблокирование замороженных активов, сообщил источник.

Два пакистанских источника сообщили, что Иран пока не взял на себя никаких обязательств.

Ранее издание Axios сообщило, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.

Напомним, 5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника.

Также писали, что, по данным американской разведки, Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной "артерией" экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.