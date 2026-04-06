У Північному морі завершилися пошуки моряка, який випав з танкера під час шторму

Операція Норвегії з порятунку моряка, який випав за борт нафтового танкера у Північному морі, завершилася безрезультатно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Sunnmorsposten.

5 квітня судно Mayday у Північному морі подало сигнал про прохання допомоги. Танкер, що прямував від нафтопереробного заводу в норвезькому Монгстаді до Литви, опинився в епіцентрі шторму "Дейв". Висота хвиль у цьому районі становила 7,5 метра, а швидкість вітру досягала 32 м/с. В цей час один з моряків випав у море.

Норвезьке агентство з пошуково-рятувальних операцій відправило на місце інциденту рятувальний вертоліт та корабель берегової охорони. Втім, пошукова операція зазнала невдачі.

"Після всебічного аналізу було прийнято рішення припинити пошуки, оскільки вважається, що знайти цю особу живою вже неможливо. Зникла особа тепер вважається загиблою", – повідомили в агентстві з пошуково-рятувальних операцій.

Шторм "Дейв" минулого тижня охопив кілька країн Європи. У Швеції негода спричинила серйозні перебої в роботі транспорту та енергопостачанні.

Також писали, що шторм "Дейв" спричинив перебої у постачанні електроенергії у Британії, а також порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.

Повідомляли, що на півночі Німеччини дерево, що впало через сильний вітер, вбило трьох людей, серед яких немовля.