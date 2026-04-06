В Северном море завершились поиски моряка, выпавшего с танкера во время шторма

Операция Норвегии по спасению моряка, который выпал за борт нефтяного танкера в Северном море, завершилась безрезультатно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Sunnmorsposten.

5 апреля судно Mayday в Северном море подало сигнал на помощь. Танкер, следовавший от нефтеперерабатывающего завода в норвежском Монгстаде в Литву, оказался в эпицентре шторма "Дейв". Высота волн в этом районе составляла 7,5 метра, а скорость ветра достигала 32 м/с. В это время один из моряков упал за борт.

Норвежское агентство по поисково-спасательным операциям отправило на место инцидента спасательный вертолет и корабль береговой охраны. Впрочем, поисковая операция потерпела неудачу.

"После всестороннего анализа было принято решение прекратить поиски, поскольку считается, что найти этого человека живым уже невозможно. Пропавший моряк теперь считается погибшим", – сообщили в агентстве по поисково-спасательным операциям.

Шторм "Дейв" на прошлой неделе охватил несколько стран Европы. В Швеции непогода вызвала серьезные перебои в работе транспорта и энергоснабжении.

Также писали, что шторм "Дейв" вызвал перебои в поставках электроэнергии в Британии, а также нарушил работу автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сообщалось, что на севере Германии дерево, упавшее из-за сильного ветра, убило трех человек, среди которых младенец.