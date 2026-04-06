В Эстонии заявили, что советовали Украине атаковать объекты в РФ отдельными маршрутами

Начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Таллинн рекомендовал Украине выбирать "коридоры" для атак по России таким образом, чтобы они не попадали в эстонское воздушное пространство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью ERR.

Кивисельг заявил, что несмотря на рост количества атак в регионе, воздушное пространство Эстонии не используется для осуществления таких ударов. По его словам, дроны залетали в воздушное пространство страны с территории России, и часто это было вызвано действиями местной противовоздушной обороны.

Кивисельг подчеркнул, что Эстония не позволит использовать свою территорию или воздушное пространство для атак против России и рекомендовала украинцам выбирать маршруты так, чтобы они не нарушали границ страны.

"Мы рекомендовали выбирать коридоры для атак так, чтобы они не попадали в воздушное пространство Эстонии, хотя полностью исключить это невозможно. Безусловно, здесь также играет роль деятельность российской ПВО, из-за которой дроны попадают сюда... Самый надежный способ предотвратить попадание дронов на территорию Эстонии – это прекращение захватнической войны России, что лишило бы Украину необходимости атаковать цели в непосредственной близости от нас", – отметил военный.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии и Финляндии.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины извинились перед государствами Балтии и Финляндией за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.