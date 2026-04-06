Украина и Болгария работают над запуском поезда в Варну

Украина и Болгария работают над запуском международного железнодорожного маршрута в город Варна.

Об этом в своих соцсетях написал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что уже есть предварительные договоренности по маршруту и графику движения – "с учетом максимального удобства для украинских пассажиров".

"Маршрут: Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна. Наша цель – запустить это сообщение уже в начале июня", – отметил он.

По словам министра, решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей, в частности для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых.

"Отдельно проработали конфигурацию маршрута, которая позволяет избежать простоев подвижного состава. Это дает возможность не повышать стоимость билетов и сохранить ресурс вагонов для других направлений. Ориентировочное время в пути – до 30 часов", – добавил Кулеба.

Что касается цены, румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволяет снизить стоимость билетов.

Следующий шаг – финализация тарифного решения и запуск тестового поезда совместно с партнерами, отметил Кулеба.

В конце марта стало известно, что Украина и Болгария планируют этим летом в тестовом режиме запустить пассажирский поезд через Румынию.

В декабре "Укрзалізниця" сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года.

В конце ноября "Укрзалізниця" объявила о синхронизации ряда рейсов, следующих в польские Хелм и Перемышль, с графиком поездов из Польши в Германию.