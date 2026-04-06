Запуски феєрверків завадили пасажирському літаку сісти в аеропорту Парижа

У Франції пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, який готувався до приземлення в паризькому аеропорту, не зміг здійснити посадку через запуск феєрверків.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Інцидент трапився увечері у неділю, 5 квітня. Літак EasyJet, який виконував рейс з Венеції, готувався до приземлення в аеропорту "Париж-Орлі", коли пілот помітив іскри та стовпи диму поблизу злітно-посадкової смуги.

В авіакомпанії EasyJet заявили, що як запобіжний захід капітан вирішив зробити друге коло у повітрі, перш ніж приземлитися на іншу злітно-посадкову смугу.

"Згадані феєрверки не влучили в літак; вони просто змусили пілота здійснити обліт і приземлитися на іншу смугу", – уточнили в EasyJet.

В компанії запевнили, що безпеці пасажирів на борту літака нічого не загрожувало.

Розпочато розслідування з метою встановлення джерела цих невеликих вибухів. Згідно з попередніми висновками, вони походили від феєрверків, які запускали в містах, що межують з аеропортом, – Аблон-сюр-Сен та Вільнев-ле-Руа.

Цей інцидент призвів до закриття однієї зі злітно-посадкових смуг майже на півтори години.

Наразі осіб, відповідальних за запуск феєрверків, ще не затримано.

