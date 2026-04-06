Запуски фейерверков помешали пассажирскому самолету сесть в аэропорту Парижа

Во Франции пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, который готовился к приземлению в парижском аэропорту, не смог совершить посадку из-за запуска фейерверков.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 апреля. Самолет EasyJet, выполнявший рейс из Венеции, готовился к приземлению в аэропорту "Париж-Орли", когда пилот заметил искры и столбы дыма вблизи взлетно-посадочной полосы.

В авиакомпании EasyJet заявили, что в качестве меры предосторожности капитан решил сделать второй круг в воздухе, прежде чем приземлиться на другую взлетно-посадочную полосу.

"Упомянутые фейерверки не попали в самолет; они просто заставили пилота совершить облет и приземлиться на другую полосу", – уточнили в EasyJet.

В компании заверили, что безопасности пассажиров на борту самолета ничего не угрожало.

Начато расследование с целью установления источника этих небольших взрывов. Согласно предварительным выводам, они происходили от фейерверков, которые запускали в городах, граничащих с аэропортом, – Аблон-сюр-Сен и Вильнев-ле-Руа.

Этот инцидент привел к закрытию одной из взлетно-посадочных полос почти на полтора часа.

Сейчас лица, ответственные за запуск фейерверков, еще не задержаны.

