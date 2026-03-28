Через атаку дронів на РФ два літаки до Санкт-Петербурга приземлилися у Фінляндії

У суботу рано вранці в аеропорту Гельсінкі приземлилися два літаки, що прямували з Сербії до Санкт-Петербурга, оскільки російське летовище "Пулково" було закрите "з міркувань безпеки".

Про це повідомила у соцмережі Х фінська берегова охорона, пише "Європейська правда".

Літаки зробили зупинку у Фінляндії через те, що аеропорт Санкт-Петербурга був закритий через атаку безпілотників України.

"Після дозаправки один літак зміг продовжити свій шлях, тоді як інший залишився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа через технічну проблему", – йдеться у дописі фінською мовою.

Фінляндія відчула й інші наслідки війни між Росією та Україною, що розгортається поблизу її кордонів.

У п’ятницю Збройні сили Фінляндії посилили спостереження за територією країни. У четвер Фінський метеорологічний інститут зафіксував вкрай погану якість повітря в Південній Карелії.

Метеорологи заявили, що погіршення якості повітря було спричинене пожежами в російських портах внаслідок українських атак, а також частинками в повітрі, що потрапили до Фінляндії з центральних частин континенту.

Управління берегової охорони Фінської затоки також повідомило про подібну посадку в Гельсінкі літака з Єгипту, що прямував до Росії, у середу.

Як повідомлялося, Прикордонна служба Фінляндії закупить систему протидії безпілотникам за 5 мільйонів євро.