В Латвії зафіксували рекордно теплий березень

В Латвії березень 2026 року став найтеплішим березнем за всю історію метеорологічних спостережень, розділивши цей показник із 2007 роком

Про це свідчать дані Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології (LVĢMC), які наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Середня температура повітря в країні в березні перевищила норму на 4,2 градуса і склала +4,4 градуса. Найнижча температура в мережі спостережень LVĢMC була зафіксована 8 березня в Даугавпілсі – мінус 8,4 градуса, а 29 березня на станції спостережень у Даугавпілсі зареєстровано максимальну температуру місяця – +17,9 градуса.

У всі дні березня температура повітря була вищою за норму; загалом було побито 123 добові температурні рекорди, п’ять із них – рекорди Латвії.

Кількість опадів у середньому по країні становила лише 6,1 міліметра, або 17% від норми, тому березень цього року став четвертим найсухішим за всю історію спостережень – з 1924 року.

Повідомляли також, що березень-2026 став для Швеції найтеплішим за усю історію спостережень.

Крім того, на Гренландії цьогоріч вперше в історії січень у Нууку став "плюсовим".