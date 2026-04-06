В Латвии зафиксировали рекордно теплый март

В Латвии март 2026 года стал самым теплым мартом за всю историю метеорологических наблюдений, разделив этот показатель с 2007 годом

Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), которые приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Средняя температура воздуха в стране в марте превысила норму на 4,2 градуса и составила +4,4 градуса. Самая низкая температура в сети наблюдений LVĢMC была зафиксирована 8 марта в Даугавпилсе, −8,4 градуса, а 29 марта на станции наблюдений в Даугавпилсе зарегистрирована максимальная температура месяца – +17,9 градуса.

Во все дни марта температура воздуха была выше нормы; всего было побито 123 суточных температурных рекорда, пять из них – рекорды Латвии.

Количество осадков в среднем по стране составило всего 6,1 миллиметра, или 17% от нормы, поэтому март этого года стал четвертым самым сухим за всю историю наблюдений – с 1924 года.

Сообщалось также, что март-2026 стал для Швеции самым теплым за всю историю наблюдений.

Кроме того, на Гренландии в этом году впервые в истории январь в Нууке стал "плюсовым".