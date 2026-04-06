ЗМІ: Трамп може послати замість себе Рубіо на саміт "Бухарестської дев’ятки"

Президент США Дональд Трамп особисто не буде присутній на саміті "Бухарестської дев’ятки" (Б9), куди його запросила румунська сторона, а натомість відправить замість себе держсекретаря Марко Рубіо.

Про це стало відомо румунському порталу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Трамп подякував Румунії за запрошення на саміт, проте президент США не зможе бути присутнім на заході особисто, оскільки його графік не дозволяє йому цього зробити.

За даними дипломатичних джерел порталу, до столиці Румунії може прибути держсекретар Марко Рубіо, і з цього приводу тривають переговори на високому рівні.

Формат Б9 об'єднує держави на східному фланзі НАТО (Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Словаччину) і зосереджується переважно на регіональній безпеці та підтримці України.

Формат "Бухарестська дев’ятка" був створений за ініціативою колишнього президента Румунії Клауса Йоганніса та експрезидента Польщі Анджея Дуди у 2015 році, а перша зустріч відбулася в Бухаресті.

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент Румунії Нікушор Дан отримав запрошення відвідати Київ для святкування Дня Європи, який відзначають 9 травня.

Також варто зазначити, що Білий дім анонсував візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта. Він відбудеться лише за кілька днів до парламентських виборів в Угорщині.