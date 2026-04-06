ЗМІ: президент Румунії отримав запрошення відвідати Київ 9 травня

Президент Румунії Нікушор Дан отримав запрошення відвідати Київ для святкування Дня Європи, який відзначають 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Digi 24 від власних джерел.

Як довідалось видання, президент Румунії Нікушор Дан отримав від президента Володимира Зеленського запрошення відвідати столицю України з нагоди Дня Європи.

Утім, наразі присутність глави румунської держави в Києві цього дня офіційно не підтверджено.

Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування Дня румунської мови під час офіційного візиту до Бухареста.

Того ж дня Зеленський та Дан підписали низку документів, серед яких – рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі.