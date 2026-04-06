ЗМІ: президент Румунії отримав запрошення відвідати Київ 9 травня
Новини — Понеділок, 6 квітня 2026, 15:51 —
Президент Румунії Нікушор Дан отримав запрошення відвідати Київ для святкування Дня Європи, який відзначають 9 травня.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Digi 24 від власних джерел.
Як довідалось видання, президент Румунії Нікушор Дан отримав від президента Володимира Зеленського запрошення відвідати столицю України з нагоди Дня Європи.
Утім, наразі присутність глави румунської держави в Києві цього дня офіційно не підтверджено.
Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування Дня румунської мови під час офіційного візиту до Бухареста.
Того ж дня Зеленський та Дан підписали низку документів, серед яких – рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: