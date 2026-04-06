СМИ: Трамп может послать вместо себя Рубио на саммит "Бухарестской девятки"

Президент США Дональд Трамп лично не будет присутствовать на саммите "Бухарестской девятки" (Б9), куда его пригласила румынская сторона, а вместо этого отправит вместо себя госсекретаря Марко Рубио.

Об этом стало известно румынскому порталу Digi24, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Трамп поблагодарил Румынию за приглашение на саммит, однако президент США не сможет присутствовать на мероприятии лично, поскольку его график не позволяет ему этого сделать.

По данным дипломатических источников портала, в столицу Румынии может прибыть госсекретарь Марко Рубио, и по этому поводу ведутся переговоры на высоком уровне.

Формат Б9 объединяет государства на восточном фланге НАТО (Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию) и сосредотачивается преимущественно на региональной безопасности и поддержке Украины.

Формат "Бухарестская девятка" был создан по инициативе бывшего президента Румынии Клауса Йоханниса и экс-президента Польши Анджея Дуды в 2015 году, а первая встреча состоялась в Бухаресте.

Между тем СМИ сообщили, что президент Румынии Никушор Дан получил приглашение посетить Киев для празднования Дня Европы, который отмечают 9 мая.

Также стоит отметить, что Белый дом анонсировал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт.

Он состоится всего за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии.