Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вторгаться в Канаду, хотя ранее неоднократно угрожал превратить эту страну в "51-й штат" США.

Об этом Трамп рассказал в интервью Роберту Хардману, королевскому биографу, для его новой книги о Елизавете II, его слова приводит The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Во время интервью Хардман, как сообщается, попросил Трампа "оставить Канаду в покое", сказав, что это "несомненно сделает короля Канады несчастным".

"Это вызвало небольшую паузу", – написал Хардман.

В прошлом году Трамп несколько раз намекал, что надеется аннексировать Канаду как 51-й штат. Он неоднократно раздражал Джастина Трюдо, бывшего премьер-министра, утверждая, что канадцы будут платить меньшие налоги и получат лучшую военную защиту, если страна присоединится к США.

"Думаю, у канадцев есть 200 лет истории, и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады. – Ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет (присоединение Канады к США. – Ред.)", – сказал Трамп.

К тому же американский президент поставил под сомнение, признают ли канадцы британского короля Чарльза III главой своего государства.

"Они до сих пор признают короля? Или уже перестали это делать?" – спросил Трамп, на что Хардман ответил, что канадцы до сих пор признают короля Чарльза главой государства.

В начале февраля Трамп во время банкета в Alfalfa Club шутил о своих политических оппонентах и о присоединении Канады и Гренландии.

