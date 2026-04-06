Кремль каже, що попри паузу в переговорах продовжує контакти з американцями

Кремль заявив, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні у тристоронньому форматі наразі на паузі, але Росія продовжує обмінюватися інформацією зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить агентство "Интерфакс".

Пєсков констатував, що переговори за участю трьох країн наразі призупинені.

"У американців багато інших справ, зрозуміло яких. Зараз у зв'язку з цим у тристоронньому форматі важко зібратися", – заявив він журналістам.

Попри це, сказав Пєсков, українці продовжують свою розмову з американцями.

"Ми теж тими каналами, які у нас є, продовжуємо обмін інформацією з американцями", – зазначив він.

У нього уточнили, чи може візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та американського бізнесмена Джареда Кушнера до Києва пожвавити переговорний процес. Пєскова також запитали, чи відомо Кремлю про підготовку такої поїздки після Великодня.

"Нам достеменно невідомо про те, що він (візит) планується", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Раніше український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.