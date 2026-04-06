Кремль заявляет, что, несмотря на паузу в переговорах, продолжает контакты с американцами

Кремль заявил, что переговорный процесс по урегулированию войны в Украине в трехстороннем формате пока приостановлен, но Россия продолжает обмениваться информацией с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит агентство "Интерфакс".

Песков констатировал, что переговоры с участием трех стран в настоящее время приостановлены.

"У американцев много других дел, понятно каких. Сейчас в связи с этим в трехстороннем формате трудно собраться", – заявил он журналистам.

Несмотря на это, сказал Песков, украинцы продолжают свой диалог с американцами.

"Мы тоже по тем каналам, которые у нас есть, продолжаем обмен информацией с американцами", – отметил он.

У него уточнили, может ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Киев оживить переговорный процесс. Пескова также спросили, известно ли Кремлю о подготовке такой поездки после Пасхи.

"Нам точно неизвестно о том, что он (визит) планируется", – сказал Песков.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.