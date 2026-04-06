У Чехії під колесами потяга загинула людина

Новини — Понеділок, 6 квітня 2026, 19:16 — Марія Ємець

У Чехії під кордоном з Німеччиною стався смертельний інцидент на залізниці – чоловік потрапив під колеса швидкісного експреса. 

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда". 

Нещасний випадок стався після обіду 6 квітня в районі міста Усті над Лабем, що неподалік кордону з Німеччиною біля Дрездена. Чоловік потрапив під колеса швидкісного потяга і загинув на місці. 

За яких обставин він опинився там, не уточнюють, поліція почала розслідування. 

У зв’язку з інцидентом рух на залізничній гілці зупиняли приблизно на півтори години та відновили з 14:30, одна з колій залишається закритою. Чеська залізниця попередила, що потяги, які прямують даним маршрутом, можуть запізнюватися на 20-30 хвилин. 

Кілька тижнів тому схожий смертельний випадок стався у цьому ж залізничному "коридорі" в районі міста Літомержице. 

У Польщі наприкінці березня пасажирський експрес насмерть збив трьох зубрів.  

