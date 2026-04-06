В Чехии под колесами поезда погиб человек
В Чехии у границы с Германией произошел смертельный инцидент на железной дороге – мужчина попал под колеса скоростного экспресса.
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел после обеда 6 апреля в районе города Усти-над-Лабем, недалеко от границы с Германией возле Дрездена. Мужчина попал под колеса скоростного поезда и погиб на месте.
При каких обстоятельствах он оказался там, не уточняется, полиция начала расследование.
В связи с инцидентом движение на железнодорожной ветке останавливали примерно на полтора часа и возобновили с 14:30, одна из путей остается закрытой. Чешская железная дорога предупредила, что поезда, следующие по данному маршруту, могут опаздывать на 20-30 минут.
Несколько недель назад аналогичный смертельный случай произошел в этом же железнодорожном "коридоре" в районе города Литомержице.
В Польше в конце марта пассажирский экспресс смертельно сбил трех зубров.