Трамп пригрозив Ірану "гіршими речами", ніж знищені мости і електростанції

Президент США Дональд Трамп у понеділок посилив свої погрози на адресу Ірану, заявивши, що у нього є навіть гірші варіанти дій, ніж попередньо озвучені погрози бомбардувати електростанції та мости.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Трамп сказав про це журналістам, спілкуючись із ними під час великоднього заходу у Білому домі.

"У них (в Ірану. – Ред.) не буде мостів, у них не буде електростанцій, у них не буде нічого. Я не буду продовжувати, тому що є інші речі, гірші за ці дві", – заявив американський президент журналістам.

Останні погрози Ірану Трамп виклав у дописі з використанням нецензурної лексики у неділю. Трамп вимагав, щоб Іран повністю відкрив Ормузьку протоку до вівторка, в іншому разі цей день, за його словами, стане для Ірану "днем електростанцій і мостів".

"Відкрийте ту чортову протоку, схиблені негідники, інакше опинитеся у пеклі – остерігайтеся!" – написав тоді глава Білого дому.

У понеділок Трамп також пояснив, що вжив нецензурну лексику лише для того, "щоб донести свою думку".

Трамп також назвав пропозицію про 45-денне перемир’я з Іраном "важливим кроком", але зазначив, що вона є недостатньою.