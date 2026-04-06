Трамп: пропозиція 45-денного припинення вогню з Іраном є недостатньою

Президент США Дональд Трамп назвав пропозицію про 45-денне перемир’я з Іраном "важливим кроком", але зазначив, що вона є недостатньою.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив журналістам у понеділок, його слова наводить CNN.

Трамп висловив ці коментарі під час щорічного свята "Великоднє катання яєць" у Білому домі, де він також повторив, що керівництво Ірану зараз "набагато розсудливіше".

"Вони висунули пропозицію, і це важлива пропозиція. Це важливий крок. Цього недостатньо, але це дуже важливий крок", – сказав Трамп журналістам про проєкт, запропонований країнами-посередницями, які прагнуть покласти край війні.

"Вони зробили – зараз ведуть переговори, і вони зробили дуже значний крок. Побачимо, що буде далі", – додав він.

Трамп також сказав, що "перший режим" і "другий режим" в Ірані був усунутий.

"Тепер третя група людей, з якою ми маємо справу, не така радикальна, і ми вважаємо, що вони насправді набагато розумніші", – сказав він.

План припинення вогню був надісланий Сполученим Штатам та Ірану пізно в неділю і розглядається як остання спроба запобігти масовим ударам по іранських електростанціях та іншій інфраструктурі, якими Трамп погрожував, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою.

За даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції про паузу, в рамках якої він мав би розблокувати Ормузьку протоку.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.