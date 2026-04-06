Трамп пояснив, навіщо лаявся, погрожуючи Ірану ударами

Президент США Дональд Трамп заявив, що у своєму дописі у Truth Social, в якому він погрожував Ірану у великодню неділю, він вжив нецензурну лексику лише для того, "щоб донести свою думку".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

5 квітня Трамп написав у соцмережі Truth Social, що у вівторок в Ірані буде "і день електростанцій, і день мостів".

"Нічого подібного більше не буде! Відкрийте ту чортову протоку, схиблені негідники, інакше опинитеся у пеклі – остерігайтеся!" – написав тоді глава Білого дому.

Під час великоднього заходу в понеділок у Білому домі журналіст запитав, чому американський лідер вжив нецензурну лексику. На це Трамп відповів: "Лише для того, щоб донести свою думку. Думаю, ви це вже чули раніше".

Трамп також назвав пропозицію про 45-денне перемир’я з Іраном "важливим кроком", але зазначив, що вона є недостатньою.

За даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції про паузу, в рамках якої він мав би розблокувати Ормузьку протоку.